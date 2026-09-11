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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 1
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 2
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 3
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 4
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 5
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 6
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 7
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 3
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 4
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 5
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 6
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 7
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507541
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
800

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм

IP-камера DS-2CD2027G2-LU является 2 Мп цилиндрической камерой с фиксированным объективом серии ColorVu. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0, высокопроизводительных матриц и вспомогательной подсветки. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света. При нулевой освещенности встроенная теплая дополнительная подсветка обеспечивает красочные изображения.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C) 4мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Описание
IP-камера DS-2CD2027G2-LU является 2 Мп цилиндрической камерой с фиксированным объективом серии ColorVu. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0, высокопроизводительных матриц и вспомогательной подсветки. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света. При нулевой освещенности встроенная теплая дополнительная подсветка обеспечивает красочные изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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