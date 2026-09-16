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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 6
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 7
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
1.3 МПикс.
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728372
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
1.3 МПикс.
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
800

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый

Видеокамера HikVision – надежное решение для системы видеонаблюдения с выдающимися характеристиками и современным дизайном. Эта купольная камера оснащена встроенным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и звук, обеспечивая более полное отслеживание ситуации. Белый корпус камеры не только стильный, но и прочный, гарантируя соответствие степени защиты IP67. Это означает, что устройство защищено от пыли и влаги, что делает его идеальным выбором для использования в любых погодных условиях, при температуре от -30 до +60 °С. Камера поддерживает карты памяти объемом до 512 ГБ, что позволяет хранить большой объем записей без необходимости частого обслуживания. Она оборудована портом RJ-45, обеспечивающим надежное подключение к сети. Wi-Fi соединение не предусмотрено, что снижает возможность удаленного доступа без соответствующего проводного подключения. Сенсор камеры с разрешением 1.3 Мегапикселя и разрешением 2560x1440 пикселей обеспечивает четкое и детализированное изображение, а функция цифрового WDR помогает улучшать качество видео в условиях высокой контрастности освещения. Функция день/ночь и ИК-подсветка делают эту модель подходящей для круглосуточного наблюдения, обеспечивая видимость в темное время суток. Бренд HikVision славится своим качественным оборудованием, и эта модель не является исключением. Видеокамера станет надежным элементом вашей системы безопасности, обеспечивая высокую производительность и долговечность.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G2-LIU 2.8 MM белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
1.3 МПикс.
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HikVision – надежное решение для системы видеонаблюдения с выдающимися характеристиками и современным дизайном. Эта купольная камера оснащена встроенным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и звук, обеспечивая более полное отслеживание ситуации. Белый корпус камеры не только стильный, но и прочный, гарантируя соответствие степени защиты IP67. Это означает, что устройство защищено от пыли и влаги, что делает его идеальным выбором для использования в любых погодных условиях, при температуре от -30 до +60 °С. Камера поддерживает карты памяти объемом до 512 ГБ, что позволяет хранить большой объем записей без необходимости частого обслуживания. Она оборудована портом RJ-45, обеспечивающим надежное подключение к сети. Wi-Fi соединение не предусмотрено, что снижает возможность удаленного доступа без соответствующего проводного подключения. Сенсор камеры с разрешением 1.3 Мегапикселя и разрешением 2560x1440 пикселей обеспечивает четкое и детализированное изображение, а функция цифрового WDR помогает улучшать качество видео в условиях высокой контрастности освещения. Функция день/ночь и ИК-подсветка делают эту модель подходящей для круглосуточного наблюдения, обеспечивая видимость в темное время суток. Бренд HikVision славится своим качественным оборудованием, и эта модель не является исключением. Видеокамера станет надежным элементом вашей системы безопасности, обеспечивая высокую производительность и долговечность.
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