Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3
Видеокамера Trassir создана для надежного уличного наблюдения в любых условиях. Благодаря разрешению 2560x1440 пикселей и 4-мегапиксельной матрице вы получите четкую, детализированную картинку как днем, так и ночью — этому помогает продуманная функция день/ночь с механическим ИК-фильтром. Камера уверенно работает при экстремальных температурах от -40 до +60 °C, а защита IP66 оберегает ее от пыли и влаги. Купольный корпус компактный и неброский — вес устройства всего 0,335 кг, а современный серый цвет хорошо смотрится на фасадах. Подключение через порт RJ-45 и поддержка питания PoE делают монтаж простым и аккуратным. Встроенный микрофон расширяет возможности контроля за происходящим. Идеальное решение для тех, кому требуется надежная и функциональная уличная камера видеонаблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 240 руб.1560 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитПолноцветная турельная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C440-W(...
-
В наличииЦена 6 740 руб.1685 руб. в СплитТурельная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C45...
-
В наличииЦена 6 800 руб.1700 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм
-
В наличииЦена 6 820 руб.1705 руб. в СплитHiWatch DS-I453L(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х144...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитHiWatch DS-I453M(C)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х144...
-
В наличииЦена 6 900 руб.1725 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm
-
В наличииЦена 7 010 руб.1753 руб. в СплитКупольная камера 5 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C25...
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 800 руб. 10 920 руб.1950 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
-
В наличииЦена 7 820 руб.1955 руб. в СплитУличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link...
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
Отзывы о товаре Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3