Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб.
В наличии
Код товара: 731744
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) IP-камера адаптирована к уличной эксплуатации вне зависимости от времени года: защита корпуса от влаги и пыли — IP67, механических воздействий — IK10, рабочие температуры — –40 °C… +60 °C. Поддерживает режим день/ночь с ICR: при достаточном освещении фильтр преломляет ИК-лучи, нормализуя цветопередачу, а в темноте механически сдвигается в сторону, чтобы повысилась чувствительность сенсора.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 800 руб. 10 920 руб.1950 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
-
В наличииЦена 7 820 руб.1955 руб. в СплитУличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link...
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 13 810 руб.3453 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) IP-камера адаптирована к уличной эксплуатации вне зависимости от времени года: защита корпуса от влаги и пыли — IP67, механических воздействий — IK10, рабочие температуры — –40 °C… +60 °C. Поддерживает режим день/ночь с ICR: при достаточном освещении фильтр преломляет ИК-лучи, нормализуя цветопередачу, а в темноте механически сдвигается в сторону, чтобы повысилась чувствительность сенсора.
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D) - купить по цене 7630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)