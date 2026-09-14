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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm)

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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 1
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 2
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 3
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 4
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 5
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 6
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 7
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 1
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 2
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 3
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 4
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 5
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 6
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 7
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731768
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm)

IP-камера HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) – модель с купольной конструкцией в корпусе из прочного металла и пластика, которая устанавливается на улице и поддерживает стабильную работу при температуре от -40° до 60° C. Благодаря влагозащите по стандарту IP67 устройство может эксплуатироваться при любых погодных условиях. 4-мегапиксельная матрица обеспечивает видеозапись в разрешении 2560x1440 пикселей, благодаря чему видеоряд порадует четкостью. IP-камера HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) оснащена микрофоном, за счет которого видеоряд будет сопровождаться записью звука.

Отзывы о товаре Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) – модель с купольной конструкцией в корпусе из прочного металла и пластика, которая устанавливается на улице и поддерживает стабильную работу при температуре от -40° до 60° C. Благодаря влагозащите по стандарту IP67 устройство может эксплуатироваться при любых погодных условиях. 4-мегапиксельная матрица обеспечивает видеозапись в разрешении 2560x1440 пикселей, благодаря чему видеоряд порадует четкостью. IP-камера HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) оснащена микрофоном, за счет которого видеоряд будет сопровождаться записью звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I452M(B) (2.8 mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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