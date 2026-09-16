Камера видеонаблюдения IPC-T022-G2/U 4mm
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IPC-T022-G2/U 4mm
Потолочная проводная IP-камера Hiwatch Pro IPC-T022-G2/U подходит для установки в доме или на улице. CMOS-матрица 2 Мп позволяет получить четкое видео с большим углом обзора и разрешением 1920x1080 dpi. А ИК-подсветка гарантирует хорошую видимость до 30 м в режиме ночной съемки. Конструкция допускает настройку наклона и поворота камеры. Прибор Hiwatch Pro IPC-T022-G2/U оснащен микрофоном, проводной установкой с поддержкой PoE, стандартным сетевым разъемом RJ45 с поддержкой IPv6 и прочих протоколов. Комфортной работе способствует наличие датчика движения и детектора лиц, расширенных настроек изображения. Также вы можете настроить сохранение архива в облако или на карту памяти.
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