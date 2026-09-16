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Камера видеонаблюдения IPC-T022-G2/U 4mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IPC-T022-G2/U 4mm

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Камера видеонаблюдения IPC-T022-G2/U 4mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728550
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х16х15
Вес, кг.
1.39

Описание товара Камера видеонаблюдения IPC-T022-G2/U 4mm

Потолочная проводная IP-камера Hiwatch Pro IPC-T022-G2/U подходит для установки в доме или на улице. CMOS-матрица 2 Мп позволяет получить четкое видео с большим углом обзора и разрешением 1920x1080 dpi. А ИК-подсветка гарантирует хорошую видимость до 30 м в режиме ночной съемки. Конструкция допускает настройку наклона и поворота камеры. Прибор Hiwatch Pro IPC-T022-G2/U оснащен микрофоном, проводной установкой с поддержкой PoE, стандартным сетевым разъемом RJ45 с поддержкой IPv6 и прочих протоколов. Комфортной работе способствует наличие датчика движения и детектора лиц, расширенных настроек изображения. Также вы можете настроить сохранение архива в облако или на карту памяти.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IPC-T022-G2/U 4mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений, Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Потолочная проводная IP-камера Hiwatch Pro IPC-T022-G2/U подходит для установки в доме или на улице. CMOS-матрица 2 Мп позволяет получить четкое видео с большим углом обзора и разрешением 1920x1080 dpi. А ИК-подсветка гарантирует хорошую видимость до 30 м в режиме ночной съемки. Конструкция допускает настройку наклона и поворота камеры. Прибор Hiwatch Pro IPC-T022-G2/U оснащен микрофоном, проводной установкой с поддержкой PoE, стандартным сетевым разъемом RJ45 с поддержкой IPv6 и прочих протоколов. Комфортной работе способствует наличие датчика движения и детектора лиц, расширенных настроек изображения. Также вы можете настроить сохранение архива в облако или на карту памяти.
Самовывоз
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Отзывы


Камера видеонаблюдения IPC-T022-G2/U 4mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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