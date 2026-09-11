Видеокамера IP HikVision 4MP CUBE DS-2CD2443G2-I 2.8MM
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP HikVision 4MP CUBE DS-2CD2443G2-I 2.8MM
IP-камера Hikvision Hikvision DS-2CD2443G2-I 2.8 компактная и удобная 4-мегапиксельная IP-камера идеально подойдет для помещения. Выполнена Hikvision Hikvision DS-2CD2443G2-I 2.8 из высококачественного белого пластика и имеет презентабельный внешний вид. Благодаря ИК-подсветке дальностью до 10 метров и углу обзора в 104.3° даже одной такой камеры хватит, чтобы обеспечить круглосуточный широкий обзор территории с высококачественной степенью детализации объектов. Ведь благодаря поддержке разрешения до 2688x1520 пикселей с частотой видеоряда в 25 кадров/с и диафрагменному значению f/2.0 создаваемый данной IP-камерой видеоряд будет детализирован и безупречен даже в ночное время. Для большего удобства коммуникации данная IP-камера имеет встроенный динамик и микрофон, чтобы вы могли не только видеть, но также и слышать, что происходит в наблюдаемом помещении, а при необходимости также и давать указания находящимся в зоне видимости лицам. Поддержка системы питания PoE позволит еще больше оптимизировать процесс установки камеры в местах, где нет электропитания, а система обнаружения движения сделает съемку точечной и эффективной.
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