Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм
Уличная IP-камера TP-Link Tapo C320WS с прочным цилиндрическим корпусом не боится морозов -20°C, сильного ветра и атмосферных осадков. Вы можете настроить подключение через сетевой разъем RJ45 или модуль Wi-Fi, а также управлять расширенными настройками камеры со смартфона. Устройство дополнено микрофоном и динамиком для удаленного общения с посетителями и записи сообщений для нежеланных гостей. Прибор TP-Link Tapo C320WS обнаруживает звуки и малейшие движения в зоне видимости, а видеозапись сохраняет на карту или в облако. Объектив 3.89 мм с улучшенной матрицей 4 Мп снимает четкое цветное видео со звуком. Камера сохраняет хорошую видимость ночью, а ИК-фильтр защищает от бликов солнечным днем.
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