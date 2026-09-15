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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm)

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 1
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 2
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 3
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 4
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 5
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 6
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 7
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 8
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840x2160
ИК подсветка
да
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 3
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 4
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 5
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 6
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 7
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 8
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542427
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840x2160
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
13х13х11
Вес, г.
400

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm)

Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2183G2-IS с купольным корпусом обладает широким углом обзора для удобной охраны больших объектов. Улучшенная матрица 8 Мп и фиксированный объектив снимают четкое видео с предельным разрешением 3840x2160 dpi и сохранением четкости при сжатии файлов. Система дополнена ИК-подсветкой, улучшающей качество ночной съемки. Проводной прибор Hikvision DS-2CD2183G2-IS обладает поддержкой подключения PoE, входом/выходом аудио и стандартным сетевым разъемом RJ45. Камера отслеживает движение и фильтрует ложные сигналы, настраивается под распознавание людей и машин, легко подключается к тревожной кнопке. Система дополнена детектором лиц, функциями антисаботажа и обнаружения пересечения линии, технологиями улучшения качества Anti-Flicker и Heartbeat. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
3840x2160
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2183G2-IS с купольным корпусом обладает широким углом обзора для удобной охраны больших объектов. Улучшенная матрица 8 Мп и фиксированный объектив снимают четкое видео с предельным разрешением 3840x2160 dpi и сохранением четкости при сжатии файлов. Система дополнена ИК-подсветкой, улучшающей качество ночной съемки. Проводной прибор Hikvision DS-2CD2183G2-IS обладает поддержкой подключения PoE, входом/выходом аудио и стандартным сетевым разъемом RJ45. Камера отслеживает движение и фильтрует ложные сигналы, настраивается под распознавание людей и машин, легко подключается к тревожной кнопке. Система дополнена детектором лиц, функциями антисаботажа и обнаружения пересечения линии, технологиями улучшения качества Anti-Flicker и Heartbeat. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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