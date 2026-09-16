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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I253L(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I253L(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I253L(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727858
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
611

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I253L(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

Уличная видеокамера HiWatch создана для стабильной работы в самых суровых условиях. Благодаря степени защиты IP67 ей не страшны дожди, пыль и снег — камера останется надёжной защитой круглогодично. Она легко выдержит температуру от -40 до +60 °С, работая и в мороз, и в жару. Компактный купольный корпус (всего 0,34 кг) не привлечёт лишнего внимания, а стильный белый цвет органично впишется в любой экстерьер. Разрешение 1920x1080 пикселей и 4-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткое и детализированное изображение. Цифровой WDR помогает справиться со сложным освещением, чтобы важные детали оставались видимыми даже при ярком солнце и глубоких тенях. ИК-подсветка и функция день/ночь делают HiWatch надёжным помощником для круглосуточного наблюдения. Порт RJ-45 и поддержка карт памяти microSD открывают гибкие варианты хранения и передачи видео. Идеальный выбор для спокойствия и контроля на улице — в любую погоду, в любое время дня и ночи.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I253L(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера HiWatch создана для стабильной работы в самых суровых условиях. Благодаря степени защиты IP67 ей не страшны дожди, пыль и снег — камера останется надёжной защитой круглогодично. Она легко выдержит температуру от -40 до +60 °С, работая и в мороз, и в жару. Компактный купольный корпус (всего 0,34 кг) не привлечёт лишнего внимания, а стильный белый цвет органично впишется в любой экстерьер. Разрешение 1920x1080 пикселей и 4-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткое и детализированное изображение. Цифровой WDR помогает справиться со сложным освещением, чтобы важные детали оставались видимыми даже при ярком солнце и глубоких тенях. ИК-подсветка и функция день/ночь делают HiWatch надёжным помощником для круглосуточного наблюдения. Порт RJ-45 и поддержка карт памяти microSD открывают гибкие варианты хранения и передачи видео. Идеальный выбор для спокойствия и контроля на улице — в любую погоду, в любое время дня и ночи.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I253L(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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