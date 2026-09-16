Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I253L(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I253L(D)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Уличная видеокамера HiWatch создана для стабильной работы в самых суровых условиях. Благодаря степени защиты IP67 ей не страшны дожди, пыль и снег — камера останется надёжной защитой круглогодично. Она легко выдержит температуру от -40 до +60 °С, работая и в мороз, и в жару. Компактный купольный корпус (всего 0,34 кг) не привлечёт лишнего внимания, а стильный белый цвет органично впишется в любой экстерьер. Разрешение 1920x1080 пикселей и 4-мегапиксельная матрица обеспечивают чёткое и детализированное изображение. Цифровой WDR помогает справиться со сложным освещением, чтобы важные детали оставались видимыми даже при ярком солнце и глубоких тенях. ИК-подсветка и функция день/ночь делают HiWatch надёжным помощником для круглосуточного наблюдения. Порт RJ-45 и поддержка карт памяти microSD открывают гибкие варианты хранения и передачи видео. Идеальный выбор для спокойствия и контроля на улице — в любую погоду, в любое время дня и ночи.
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