Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257725
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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
100
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый
Камера оснащена PIR-сенсором, детектирующим появление и движение человека по тепловому излучению, что намного эффективнее программных средств. Снабжена слотом для microSD — локальная запись защищает информацию от потери в случае отключения от сети и позволяет использовать модель как автономную.
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Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Камера оснащена PIR-сенсором, детектирующим появление и движение человека по тепловому излучению, что намного эффективнее программных средств. Снабжена слотом для microSD — локальная запись защищает информацию от потери в случае отключения от сети и позволяет использовать модель как автономную.
Видеокамера IP Trassir TR-D7121IR1W 2.8мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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