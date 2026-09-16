Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D)
Видеокамера Hikvision - это надежное решение для уличного видеонаблюдения, которое сочетает в себе высокие технологии и прочность. Оснащенная белым купольным корпусом, она гармонично интегрируется в любую архитектурную среду, обеспечивая при этом высокую защиту от внешних воздействий благодаря степени защиты IP67. Это означает, что она устойчива к проникновению пыли и воды, а также способна функционировать в экстремальных температурных условиях от -40 до +60 °С, что делает её идеальной для использования в самых суровых климатах. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря функции аппаратного WDR (широкий динамический диапазон), она эффективно справляется с условиями с переменным освещением, сохраняя детали как в светлых, так и в темных зонах изображения. Для наблюдения в ночное время предусмотрена ИК подсветка, которая обеспечивает видимость в полной темноте. Видеокамера поддерживает установку microSD карт памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет локально хранить записи без необходимости постоянного подключения к внешним накопителям. Встроенный микрофон дает возможность записи звука, что значительно расширяет возможности использования камеры. Для интеграции в существующие сетевые системы камера оборудована портом RJ-45, обеспечивающим стабильное сетевое подключение. Бренд Hikvision известен своим вниманием к качеству и инновациям, поэтому данная модель камеры станет надежным элементом вашей системы безопасности, обеспечивая долгосрочную и эффективную эксплуатацию.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28
-
В наличииЦена 11 260 руб.2815 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 13 810 руб.3453 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
-
В наличииЦена 23 250 руб.5813 руб. в СплитIP камера уличная Beward B5350DVZ
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 33 300 руб.8325 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черн...
-
В наличииЦена 44 810 руб.11203 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, F/1,53–F/3,3, 3х оптический зум, И...
-
В наличииЦена 49 060 руб.12265 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, белы...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D)