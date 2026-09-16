Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8 мм
Видеокамера HIKVISION — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долгий срок службы. Эта модель отличается корпусом черного цвета цилиндрической формы и обладает степенью защиты IP67, что делает её устойчивой к пыли и влаге, подходящей для установки в различных погодных условиях с рабочей температурой от -30 до +60 °C. С уличной камерой HIKVISION вы получите четкое изображение благодаря матрице 4 МПикс. и разрешению 2592x1520 пикселей. Камера оснащена цифровым WDR, что обеспечивает высокое качество изображения при сложных условиях освещения. Функция "день/ночь" позволяет вести наблюдение в любых условиях освещенности, переходя в ночной режим при низком уровне света. Камера поддерживает карты памяти microSD с максимальным объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большой объем видеозаписей локально. Поддержка питания по технологии PoE (Power over Ethernet) и наличие порта RJ-45 обеспечивают простоту подключения к сети без необходимости в дополнительной электропроводке. Эта видеокамера от бренда HikVision является идеальным выбором для тех, кто ищет высокотехнологичное решение для защиты объектов, сочетающее качество, надежность и гибкость в установке и использовании.
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