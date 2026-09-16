Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2123G2-IS(D) 2.8мм
Видеокамера HikVision – это надежное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для уличной установки благодаря своей защите от пыли и влаги уровня IP67. Корпус камеры выполнен в купольной форме и окрашен в белый цвет, что обеспечивает как эстетичность, так и устойчивость к внешним воздействиям. Камера снабжена высококачественной 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение в 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкие и детализированные изображения. Камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение даже в условиях недостаточной освещенности. Благодаря встроенному микрофону, устройство также записывает звук, что расширяет возможности мониторинга. Поддержка карт памяти microSD объемом до 256 ГБ позволяет хранить большой объем видеозаписей непосредственно на устройстве. Функциональность камеры сохраняется в широком диапазоне температур – от -40 до +60 °C, что делает ее надежной как в суровые зимние, так и в жаркие летние дни. Вес камеры составляет 0,53 кг, что упрощает процесс монтажа. Эта видеокамера от HikVision является отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надежное решение для уличного видеонаблюдения.
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