Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)
Видеокамера HIKVISION представляет собой современное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая надежную и качественную съемку в любых условиях. Основываясь на матрице с разрешением 2 МПикс., камера гарантирует четкое и детализированное изображение в формате 1920x1080 пикселей. Оснащена встроенным микрофоном для записи аудио, что позволяет расширить возможности мониторинга. Корпус камеру выполнен в стильном белом цвете и имеет купольный дизайн, что обеспечивает высокую степень защиты IP67 от пыли и влаги, позволяя использовать ее в самых суровых погодных условиях. Камера функционирует при экстремальных температурах от -40 до +60 °С, что делает её идеальной для установки на улице. HIKVISION оснащена ИК-подсветкой, обеспечивающей видимость до 30 метров в темноте, и поддерживает технологию аппаратного WDR для эффективной работы при сильных перепадах освещенности. Поддержка PoE значительно упрощает процесс установки, позволяя питать устройство и передавать видеоданные по одному сетевому кабелю. Для удобства хранения данных предусмотрен слот для карты памяти объемом до 128 ГБ, что дают возможность локальной записи. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное сетевое соединение. Бренд HikVision известен своей надежностью и инновациями в области безопасности, и эта камера не является исключением, предоставляя высококачественное наблюдение и контроль в режиме реального времени.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 13 810 руб.3453 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитВидеокамера IP HikVision 8MP DS-2CD2683G2-IZS
-
В наличииЦена 23 250 руб.5813 руб. в СплитIP камера уличная Beward B5350DVZ
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 34 670 руб.8668 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черн...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)