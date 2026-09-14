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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 6
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 7
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 8
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 9
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731828
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)

Видеокамера HIKVISION представляет собой современное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая надежную и качественную съемку в любых условиях. Основываясь на матрице с разрешением 2 МПикс., камера гарантирует четкое и детализированное изображение в формате 1920x1080 пикселей. Оснащена встроенным микрофоном для записи аудио, что позволяет расширить возможности мониторинга. Корпус камеру выполнен в стильном белом цвете и имеет купольный дизайн, что обеспечивает высокую степень защиты IP67 от пыли и влаги, позволяя использовать ее в самых суровых погодных условиях. Камера функционирует при экстремальных температурах от -40 до +60 °С, что делает её идеальной для установки на улице. HIKVISION оснащена ИК-подсветкой, обеспечивающей видимость до 30 метров в темноте, и поддерживает технологию аппаратного WDR для эффективной работы при сильных перепадах освещенности. Поддержка PoE значительно упрощает процесс установки, позволяя питать устройство и передавать видеоданные по одному сетевому кабелю. Для удобства хранения данных предусмотрен слот для карты памяти объемом до 128 ГБ, что дают возможность локальной записи. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное сетевое соединение. Бренд HikVision известен своей надежностью и инновациями в области безопасности, и эта камера не является исключением, предоставляя высококачественное наблюдение и контроль в режиме реального времени.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION представляет собой современное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая надежную и качественную съемку в любых условиях. Основываясь на матрице с разрешением 2 МПикс., камера гарантирует четкое и детализированное изображение в формате 1920x1080 пикселей. Оснащена встроенным микрофоном для записи аудио, что позволяет расширить возможности мониторинга. Корпус камеру выполнен в стильном белом цвете и имеет купольный дизайн, что обеспечивает высокую степень защиты IP67 от пыли и влаги, позволяя использовать ее в самых суровых погодных условиях. Камера функционирует при экстремальных температурах от -40 до +60 °С, что делает её идеальной для установки на улице. HIKVISION оснащена ИК-подсветкой, обеспечивающей видимость до 30 метров в темноте, и поддерживает технологию аппаратного WDR для эффективной работы при сильных перепадах освещенности. Поддержка PoE значительно упрощает процесс установки, позволяя питать устройство и передавать видеоданные по одному сетевому кабелю. Для удобства хранения данных предусмотрен слот для карты памяти объемом до 128 ГБ, что дают возможность локальной записи. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное сетевое соединение. Бренд HikVision известен своей надежностью и инновациями в области безопасности, и эта камера не является исключением, предоставляя высококачественное наблюдение и контроль в режиме реального времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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