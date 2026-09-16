Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-C022-G0 4mm
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-C022-G0 4mm
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное и функциональное решение для вашего домашнего или офисного видеонаблюдения. Белый корпус камеры придаёт устройству современный и стильный вид, идеально вписываясь в интерьер любых помещений. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, что обеспечивает четкое и детализированное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Благодаря аппаратному WDR, камера способна справляться со сложными условиями, где имеются резкие перепады света, сохраняя высокое качество видео. Функция день/ночь и встроенная ИК подсветка позволяют камере эффективно работать в условиях низкой освещенности или даже в полной темноте, обеспечивая круглосуточный видеоконтроль. Камера поддерживает подключение к Wi-Fi сети, что упрощает ее установку и позволяет избежать необходимости прокладки дополнительных кабелей. Наличие порта RJ-45 обеспечивает возможность проводного подключения к сети, если это необходимо. Встроенный микрофон позволяет записи звукового сопровождения, что значительно расширяет возможности мониторинга. Поддержка карт памяти microSD до 128 ГБ предоставляет достаточно места для хранения записей, что особенно удобно при отсутствии постоянной связи с облачными сервисами. Камера рассчитана на эксплуатацию в диапазоне температур от -10 до +40 °С, что делает ее надежным выбором для использования в различных климатических условиях внутри помещений. Бренд HiWatch славится своим вниманием к качеству и надежности продукции, и данная модель камеры видеонаблюдения не является исключением, предлагая пользователям полное удовлетворение потребности в безопасности и мониторинге.
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