Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32WN Spec:I5/E/Y/2.8mm/V4.1
Видеокамера Tiandy — надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения в любых условиях. Эта цилиндрическая камера, выполненная в элегантном белом корпусе, имеет степень защиты IP67, что гарантирует бесперебойную работу в сложных погодных условиях, включая дождь и пыль. Она оснащена 2-мегапиксельной матрицей с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получать четкое и детализированное видео. Функция цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает хорошую видимость в условиях с контрастным освещением. Встроенная ИК подсветка позволяет вести наблюдение даже в полной темноте, а наличие микрофона обеспечивает запись аудио рядом с видеозаписью. Хотя данная модель не поддерживает Wi-Fi-соединение, предусмотрена возможность хранения данных на карты памяти microSD с максимальной емкостью до 512 ГБ. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту камеру идеальной для использования в самых разных климатических условиях. Бренд Tiandy славится своей надежностью и современными технологиями, и эта камера не является исключением, гарантируя безопасность и контроль над вашей собственностью круглосуточно.
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