Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)
Видеокамера HIKVISION — это надежное и современное решение для систем уличного видеонаблюдения. Благодаря высококачественной матрице с разрешением 4 Мегапикселя (2688x1520 пикселей), камера обеспечивает превосходную детализацию изображения. Цифровой WDR позволяет существенно улучшить качество изображения в условиях сложного освещения, сохраняя четкость и контрастность как в светлых, так и в темных зонах кадров. Цилиндрический корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и обладает степенью защиты IP67, что гарантирует надежную работу в условиях пыли и влаги. Диапазон рабочих температур от -30 до +60 °С позволяет использовать камеру в самых суровых климатических условиях. Встроенный микрофон обеспечивает запись не только видео, но и аудио, расширяя возможности контроля территории. Поддержка карт памяти объемом до 512 ГБ предоставляет достаточное пространство для длительного хранения видеозаписей. Порт RJ-45 позволяет легко интегрировать камеру в существующие сети. Инфракрасная подсветка с эффективностью до 40 метров обеспечивает четкое изображение в ночное время, а функция день/ночь автоматически адаптирует камеру к изменениям освещения, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Видеокамера HIKVISION сочетает в себе прогрессивные технологии и надежность, что делает ее идеальным выбором для обеспечения безопасности вашего объекта.
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