Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32KN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1
Видеокамера Tiandy – это надежное и высокотехнологичное устройство для видеонаблюдения, разработанное специально для эксплуатации в уличных условиях. Эта купольная камера с элегантным белым корпусом не только стильная, но и функциональная. Устройство поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей и оснащено 2-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей чёткое и детализированное изображение. Благодаря наличию ИК подсветки и функции день/ночь, камера гарантирует превосходное качество съёмки в любых условиях освещения — от яркого дневного света до полной темноты. Видеокамера Tiandy может похвастаться высокой степенью защиты IP67, что делает её устойчивой к воздействию пыли, влаги и экстремальных погодных условий, включая температуры от -30 до +60 °С. Это позволяет использовать её в различных климатических зонах и условиях. Устройство поддерживает питание по технологии Power over Ethernet (PoE), что значительно упрощает монтаж и сокращает количество проводов. Для удобства подключения предусмотрен порт RJ-45, а дополнительную гибкость в установке обеспечивает встроенный модуль Wi-Fi. Кроме того, камера оснащена встроенным микрофоном для записи звука, что позволяет расширить возможности наблюдения. Цифровой WDR обеспечивает компенсацию перепадов освещенности, улучшая качество изображения в сложных световых условиях. С весом всего 0,45 кг, камера Tiandy легко устанавливается на любой поверхности, обеспечивая надежную защиту и постоянный контроль над обстановкой. Главное, её высокие технологические характеристики и надёжность делают её идеальным выбором для обеспечения безопасности на улице.
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