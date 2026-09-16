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Сетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)

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Сетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D) - фото 1
Сетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Сетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D) - фото 1
  • Сетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731741
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)
9 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5

Описание товара Сетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)

IP-камера DS-2CD2723G2-IZS является 2 Мп купольной IP-камерой AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.

Отзывы о товаре Сетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера DS-2CD2723G2-IZS является 2 Мп купольной IP-камерой AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D) - по цене 9290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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