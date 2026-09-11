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Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm

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Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 1
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 2
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 3
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 4
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 5
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 6
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 1
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 2
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 3
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 4
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 5
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 6
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
10 390 руб.  11 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539577
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
16х15х14
Вес, г.
370

Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm

IP-камера HiWatch DS-I214W(C) – компактная модель, предназначенная для ведения видеонаблюдения внутри помещений. Датчик CMOS 2 Мп обеспечивает создание детализированного и насыщенного видео формата FullHD. ИК-подсветка с дальностью 10 м позволяет получать качественное видео в условиях недостаточной освещенности. Подключение HiWatch DS-I214W(C) осуществляется по беспроводному интерфейсу Wi-Fi или посредством проводного коннектора RJ45. Для аудиосвязи реализованы микрофон и динамик. Система обнаружения движения предусматривает ведение съемки при распознавании движущихся объектов. Среди других особенностей отмечаются управление со смартфона, хранение видео на карту памяти или в облако.

Отзывы о товаре Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера HiWatch DS-I214W(C) – компактная модель, предназначенная для ведения видеонаблюдения внутри помещений. Датчик CMOS 2 Мп обеспечивает создание детализированного и насыщенного видео формата FullHD. ИК-подсветка с дальностью 10 м позволяет получать качественное видео в условиях недостаточной освещенности. Подключение HiWatch DS-I214W(C) осуществляется по беспроводному интерфейсу Wi-Fi или посредством проводного коннектора RJ45. Для аудиосвязи реализованы микрофон и динамик. Система обнаружения движения предусматривает ведение съемки при распознавании движущихся объектов. Среди других особенностей отмечаются управление со смартфона, хранение видео на карту памяти или в облако.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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