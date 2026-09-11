Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(С) 2.8 mm
IP-камера HiWatch DS-I214W(C) – компактная модель, предназначенная для ведения видеонаблюдения внутри помещений. Датчик CMOS 2 Мп обеспечивает создание детализированного и насыщенного видео формата FullHD. ИК-подсветка с дальностью 10 м позволяет получать качественное видео в условиях недостаточной освещенности. Подключение HiWatch DS-I214W(C) осуществляется по беспроводному интерфейсу Wi-Fi или посредством проводного коннектора RJ45. Для аудиосвязи реализованы микрофон и динамик. Система обнаружения движения предусматривает ведение съемки при распознавании движущихся объектов. Среди других особенностей отмечаются управление со смартфона, хранение видео на карту памяти или в облако.
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