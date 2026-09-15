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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 1
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 2
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 3
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 4
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 5
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 6
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 7
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 3
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 4
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 5
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 6
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 7
  • Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 010 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
11 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
38х16х15
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)

Цилиндрическая проводная IP-камера Hikvision DS-2CD2T83G2-2I (2.8 мм) подходит для уличного монтажа. Оборудование работает безотказно на морозе -30°C или при нагреве до +60°C. Технология антисаботажа оповестит вас о налипшей на объектив грязи или прочей причине расфокусировки. А система снижения мерцания Anti-Flicker улучшит видимость в ночном режиме. Прибор Hikvision DS-2CD2T83G2-2I (2.8 мм) оснащен датчиками пересечения линий и движения с технологией AcuSense, детектором лиц, системой Heartbeat и большим набором настроек. Благодаря матрице 8 Мп камера снимает цветное детальное видео с разрешением 3840x2160 dpi. Имеется возможность управления со смартфона.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Цилиндрическая проводная IP-камера Hikvision DS-2CD2T83G2-2I (2.8 мм) подходит для уличного монтажа. Оборудование работает безотказно на морозе -30°C или при нагреве до +60°C. Технология антисаботажа оповестит вас о налипшей на объектив грязи или прочей причине расфокусировки. А система снижения мерцания Anti-Flicker улучшит видимость в ночном режиме. Прибор Hikvision DS-2CD2T83G2-2I (2.8 мм) оснащен датчиками пересечения линий и движения с технологией AcuSense, детектором лиц, системой Heartbeat и большим набором настроек. Благодаря матрице 8 Мп камера снимает цветное детальное видео с разрешением 3840x2160 dpi. Имеется возможность управления со смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm) - по цене 11010 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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