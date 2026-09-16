Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(D) 2.8мм
Видеокамера HIKVISION — надежное и высокотехнологичное устройство для обеспечения безопасности и мониторинга. Камера выполнена в стильном и прочном белом корпусе купольного типа, идеально подходящем для уличной установки. Она способна функционировать в экстремальных погодных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С. Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., камера обеспечивает четкое и качественное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Для съемки в условиях недостаточной освещенности или полной темноты устройство оснащено инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 30 метров. Аппаратный WDR позволяет эффективно обрабатывать сложные сцены с контрастным освещением, сохраняя высокий уровень детализации. Камера HIKVISION поддерживает функцию день/ночь, что позволяет автоматически переключаться между режимами и обеспечивать надежный мониторинг в любое время суток. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP67, что гарантирует долговечность и стабильное функционирование при любых погодных условиях. Устройство оснащено встроенным микрофоном, что позволяет не только видеть, но и слышать происходящее на охраняемой территории. Для хранения данных предусмотрена возможность установки карт памяти microSD объемом до 256 ГБ, что обеспечивает длительное сохранение видеоархива. Видеокамера HIKVISION — это идеальное решение для тех, кто ищет эффективное и надежное средство для обеспечения безопасности, сочетая в себе современные технологии и простой в использовании дизайн.
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