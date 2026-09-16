Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34KN Spec:I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3
Видеокамера Tiandy представляет собой современное и надежное устройство для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения и функциональность. Разработанная для работы в самых экстремальных условиях, эта купольная камера легко справится с любыми погодными воздействиями благодаря своей прочной конструкции с классом защиты IP66. Стильный белый корпус камеры отлично впишется в любой экстерьер. Одна из ключевых особенностей этой модели — высокое разрешение 2688x1520 пикселей, обеспечивающее четкое и детализированное видео. Аппаратный WDR (Wide Dynamic Range) позволяет камере снимать в условиях сложного освещения, обеспечивая баланс между светлыми и темными участками кадра. Наличие функции день/ночь и ИК подсветки гарантирует качественное изображение круглосуточно. Камера поддерживает питание по технологии PoE, что упрощает ее установку за счет сокращения количества необходимых кабелей. Микрофон обеспечивает запись аудио, расширяя возможности наблюдения и анализа событий. Для хранения данных камера предлагает возможность использования microSD карт памяти объемом до 512 ГБ, что обеспечивает значительное время записи без необходимости частого архивирования данных. Рабочий температурный диапазон от -40 до +60 °С делает видеокамеру Tiandy универсальным решением для любых климатических условий, обеспечивая бесперебойную работу в холодное зимнее утро или жаркий летний день. Всё это делает её отличным выбором для обеспечения безопасности и контроля на открытых пространствах.
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