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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm//V4.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm//V4.2

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm//V4.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697857
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
22х10х10
Вес, г.
390

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm//V4.2

Уличная цилиндрическая IP-камера из Super Lite Series Tiandy с объективом 4 Мп с углом обзора 88.2° и Smart ИК-подсветкой до 50 метров. Светочувствительность камеры 0.002 Люкс. Корпус металл + макролон. Может использоваться в разных погодных условиях и при любом уровне освещенности. Устройство сконструировано на базе CMOS матрицы, с встроенной функцией расширенного динамического диапазона. Такие характеристики позволяют получать четкое изображение даже в условиях разной контрастности элементов — и при ярком освещении, и при сильном затемнении. Это хорошее решение для фиксации событий на территории частного земельного участка, на придомовой территории жилого комплекса или для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.Камера фиксирует события в ночное время, изображение цветное. Благодаря ИК-подсветке при низкой освещенности можно контролировать территорию на расстоянии до 50 метров. Фильтр день/ночь включается автоматически, но дополнительно можно вручную настроить яркость, насыщенность, контрастность и режим переворота. Поддерживает функции: Пересечение линии, периметр.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C34GS Spec:I5/E/Y/C/SD/4mm//V4.2




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Уличная цилиндрическая IP-камера из Super Lite Series Tiandy с объективом 4 Мп с углом обзора 88.2° и Smart ИК-подсветкой до 50 метров. Светочувствительность камеры 0.002 Люкс. Корпус металл + макролон. Может использоваться в разных погодных условиях и при любом уровне освещенности. Устройство сконструировано на базе CMOS матрицы, с встроенной функцией расширенного динамического диапазона. Такие характеристики позволяют получать четкое изображение даже в условиях разной контрастности элементов — и при ярком освещении, и при сильном затемнении. Это хорошее решение для фиксации событий на территории частного земельного участка, на придомовой территории жилого комплекса или для построения системы безопасности на объектах малого и среднего бизнеса.Камера фиксирует события в ночное время, изображение цветное. Благодаря ИК-подсветке при низкой освещенности можно контролировать территорию на расстоянии до 50 метров. Фильтр день/ночь включается автоматически, но дополнительно можно вручную настроить яркость, насыщенность, контрастность и режим переворота. Поддерживает функции: Пересечение линии, периметр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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