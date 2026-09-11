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Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм

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Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 1
Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 2
Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 3
Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 4
Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 5
Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 6
Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 7
Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 1
  • Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 2
  • Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 3
  • Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 4
  • Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 5
  • Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 6
  • Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 7
  • Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507691
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
15х14х13
Вес, г.
800

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм

TR-D3121IR2 v6 (3.6 мм) укомплектована объективом с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм, углом обзора по горизонтали 82°, вертикали — 44°, апертурой F/1.8. Оснащена сетевым портом RJ-45, слотом для microSD емкостью до 128 Гбайт, разъемом питания. Питание — DC 12 В, PoE. Максимальная потребляемая мощность — 3.9 Вт. Размер — 116.1?90.9 мм. Вес — 450 г. 2 Мп (1920?1080) IP-камера TRASSIR TR-D3121IR2 v6 (3.6 мм) разработана с учетом условий круглосуточной круглогодичной уличной эксплуатации в местах непосредственного доступа под воздействием осадков: металлический корпус защищен от механических воздействий по коду IK10, от влаги и пыли — по стандарту IP66, рабочие температуры — –40°C… +60°C, грозозащита — TVS 4000 V (подавитель высокоимпульсных и высоковольтных напряжений), дальность действия интегрированной подсветки — 25 м.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D3121IR2 v6 2.8 2.8-2.8мм




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Описание
TR-D3121IR2 v6 (3.6 мм) укомплектована объективом с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм, углом обзора по горизонтали 82°, вертикали — 44°, апертурой F/1.8. Оснащена сетевым портом RJ-45, слотом для microSD емкостью до 128 Гбайт, разъемом питания. Питание — DC 12 В, PoE. Максимальная потребляемая мощность — 3.9 Вт. Размер — 116.1?90.9 мм. Вес — 450 г. 2 Мп (1920?1080) IP-камера TRASSIR TR-D3121IR2 v6 (3.6 мм) разработана с учетом условий круглосуточной круглогодичной уличной эксплуатации в местах непосредственного доступа под воздействием осадков: металлический корпус защищен от механических воздействий по коду IK10, от влаги и пыли — по стандарту IP66, рабочие температуры — –40°C… +60°C, грозозащита — TVS 4000 V (подавитель высокоимпульсных и высоковольтных напряжений), дальность действия интегрированной подсветки — 25 м.
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Отзывы


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