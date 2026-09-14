Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
HiWatch — это уличная камера видеонаблюдения, созданная для круглосуточного контроля и надежной защиты. Купольная конструкция и стильный белый корпус гармонично впишутся в любую архитектуру, а высокая степень защиты IP67 гарантирует стабильную работу камеры даже в ливень, снег или пыль. Благодаря микрофону вы получаете не только видео, но и чёткий звук — изучайте детали происходящего. Двухмегапиксельная матрица обеспечивает чёткое изображение, а функция день/ночь и цифровой WDR позволяют видеть детали независимо от освещения. Поддержка microSD-карт объёмом до 256 ГБ избавит от постоянного копирования материалов: все записи хранятся локально. Камера легко интегрируется в сеть через порт RJ-45 и питается по технологии PoE — прокладывать отдельный провод питания не потребуется. Температурный диапазон от -30 до +60 °С позволяет использовать HiWatch даже в суровых условиях. Надежное видеонаблюдение в любую погоду и в любое время суток!
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