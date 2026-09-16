Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для наружного видеонаблюдения, сочетающее в себе высокое качество изображения и устойчивость к сложным погодным условиям. Оснащенная матрицей в 2 мегапикселя, она обеспечивает четкое разрешение видео в формате Full HD 1920x1080 пикселей. Камера имеет цилиндрический белый корпус со степенью защиты IP67, что гарантирует полную пыле- и водонепроницаемость. Это делает HiWatch идеальной для уличной установки в любое время года, так как устройство способно эффективно работать при температурных колебаниях от -30 до +65 °C. Для удобства установки и эксплуатации, камера поддерживает питание через Ethernet (PoE) и оборудована портом RJ-45 для легкой интеграции в сетевые системы наблюдения. Встроенная инфракрасная подсветка с дальностью действия до 50 метров позволяет получать качественное изображение даже в ночное время. Функция день/ночь обеспечивает автоматическое переключение между режимами, в зависимости от условий освещения. HiWatch также снабжена технологией цифрового широкого динамического диапазона (WDR), что улучшает видимость в условиях с неравномерным освещением. Поддержка карт памяти microSD позволяет хранить записи непосредственно на устройстве. С весом всего 1 кг, данная видеокамера легко устанавливается и обеспечивает долгосрочную надежную защиту вашего дома или бизнеса, предлагая пользователям баланс функциональности и экономичности.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитУличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link...
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)
-
В наличииЦена 8 740 руб.2185 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 4мм
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитСетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28
-
В наличииЦена 11 260 руб.2815 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I256ZB2.8-12mm