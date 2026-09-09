Видеокамера IP D-Link DCS-8100LH 1.8мм белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP D-Link DCS-8100LH 1.8мм белый
Компактная беспроводная облачная HD-камера DCS-8100LH позволит вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 180° для охвата всего помещения, обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8100LH вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink или mydlink Lite. С приложением mydlink вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако.
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