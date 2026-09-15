Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
Модель HiWatch DS-T800(B) – 8 Мп камера мини-буллет с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 3840 ? 2160 пикс. на расстояние до 300 м. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная EXIR-подсветка с функцией Smart помогает избежать пересвета объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие теМпературы располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP67 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T800 является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня 8 мегапикселей или создания новых коМплексов CCTV с ограниченным бюджетом.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IU(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитУличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link...
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)
-
В наличииЦена 8 740 руб.2185 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 4мм
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитСетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
-
В наличииЦена 11 260 руб.2815 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)