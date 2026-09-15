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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
7 800 руб.  10 920 руб. 
Начислим 780 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
7 800 руб. -29%
10 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
16х6х6
Вес, г.
420

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)

Модель HiWatch DS-T800(B) – 8 Мп камера мини-буллет с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 3840 ? 2160 пикс. на расстояние до 300 м. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная EXIR-подсветка с функцией Smart помогает избежать пересвета объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие теМпературы располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP67 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T800 является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня 8 мегапикселей или создания новых коМплексов CCTV с ограниченным бюджетом.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Описание
Модель HiWatch DS-T800(B) – 8 Мп камера мини-буллет с поддержкой популярных форматов высокой четкости AHD, HD-TVI, CVI, позволяющего транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 3840 ? 2160 пикс. на расстояние до 300 м. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная EXIR-подсветка с функцией Smart помогает избежать пересвета объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие теМпературы располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP67 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T800 является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня 8 мегапикселей или создания новых коМплексов CCTV с ограниченным бюджетом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm) - по цене 7800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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