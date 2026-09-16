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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)

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Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731738
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
7 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)

Уличная камера видеонаблюдения HikVision — надёжный страж на посту при любых погодных условиях. Благодаря высокому классу защиты IP67, ей не страшны дождь, пыль и морозы до -40 °C, а в жару до +60 °C она работает стабильно, обеспечивая безопасность круглый год. Компактный белый купольный корпус органично впишется в экстерьер и не привлечёт лишнего внимания. Чёткое изображение с матрицей 2 МПикс. и разрешением 1920x1080 пикселей позволяет детально рассмотреть всё происходящее. Аппаратный WDR обеспечит качественную картинку даже при сложном освещении, а встроенная ИК-подсветка даст уверенность в ночном наблюдении. Есть поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ, что позволяет хранить большие объёмы записей прямо на камере. Порт RJ-45 облегчает подключение к системе видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная камера видеонаблюдения HikVision — надёжный страж на посту при любых погодных условиях. Благодаря высокому классу защиты IP67, ей не страшны дождь, пыль и морозы до -40 °C, а в жару до +60 °C она работает стабильно, обеспечивая безопасность круглый год. Компактный белый купольный корпус органично впишется в экстерьер и не привлечёт лишнего внимания. Чёткое изображение с матрицей 2 МПикс. и разрешением 1920x1080 пикселей позволяет детально рассмотреть всё происходящее. Аппаратный WDR обеспечит качественную картинку даже при сложном освещении, а встроенная ИК-подсветка даст уверенность в ночном наблюдении. Есть поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ, что позволяет хранить большие объёмы записей прямо на камере. Порт RJ-45 облегчает подключение к системе видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D) - по цене 7830 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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