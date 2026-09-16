Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм
Видеокамера HIKVISION — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, предоставляющее высокое качество изображения и широкий спектр функциональных возможностей. Цилиндрический корпус, выполненный в белом цвете, не только придаёт устройству стильный внешний вид, но и обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Она подходит для использования в различных климатических условиях, оставаясь функциональной при температуре от -30 до +60 °С. Одной из ключевых особенностей видеокамеры является наличие ИК подсветки, что позволяет получать чёткое изображение даже при недостаточном освещении. Функция день/ночь в сочетании с аппаратным WDR (широкий динамический диапазон) позволяет добиться высокого качества видео в любое время суток, обеспечивая детализацию как на ярких, так и на затемненных участках изображения. Камера оборудована матрицей с разрешением 4 Мегапикселя и снимает с разрешением 2688x1520 пикселей, что обеспечивает высокую четкость изображений, позволяя фиксировать мельчайшие детали. Поддержка карт памяти формата microSD с максимальной емкостью до 256 ГБ обеспечивает хранение большого объема видеоархивов без необходимости в дополнительных устройствах. Видеокамера имеет степень защиты IP67, что гарантирует её стойкость к пыли и влаге, делая её оптимальным выбором для уличного монтажа. Вес устройства составляет всего 0,49 кг, что облегчает установку и настройку. HIKVISION предлагает пользователям функциональность, надежность и качество, что делает эту камеру идеальным выбором для охраны и мониторинга различных объектов.
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