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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728564
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм

Видеокамера HIKVISION — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, предоставляющее высокое качество изображения и широкий спектр функциональных возможностей. Цилиндрический корпус, выполненный в белом цвете, не только придаёт устройству стильный внешний вид, но и обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Она подходит для использования в различных климатических условиях, оставаясь функциональной при температуре от -30 до +60 °С. Одной из ключевых особенностей видеокамеры является наличие ИК подсветки, что позволяет получать чёткое изображение даже при недостаточном освещении. Функция день/ночь в сочетании с аппаратным WDR (широкий динамический диапазон) позволяет добиться высокого качества видео в любое время суток, обеспечивая детализацию как на ярких, так и на затемненных участках изображения. Камера оборудована матрицей с разрешением 4 Мегапикселя и снимает с разрешением 2688x1520 пикселей, что обеспечивает высокую четкость изображений, позволяя фиксировать мельчайшие детали. Поддержка карт памяти формата microSD с максимальной емкостью до 256 ГБ обеспечивает хранение большого объема видеоархивов без необходимости в дополнительных устройствах. Видеокамера имеет степень защиты IP67, что гарантирует её стойкость к пыли и влаге, делая её оптимальным выбором для уличного монтажа. Вес устройства составляет всего 0,49 кг, что облегчает установку и настройку. HIKVISION предлагает пользователям функциональность, надежность и качество, что делает эту камеру идеальным выбором для охраны и мониторинга различных объектов.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2043G2-I 2.8 мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, предоставляющее высокое качество изображения и широкий спектр функциональных возможностей. Цилиндрический корпус, выполненный в белом цвете, не только придаёт устройству стильный внешний вид, но и обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Она подходит для использования в различных климатических условиях, оставаясь функциональной при температуре от -30 до +60 °С. Одной из ключевых особенностей видеокамеры является наличие ИК подсветки, что позволяет получать чёткое изображение даже при недостаточном освещении. Функция день/ночь в сочетании с аппаратным WDR (широкий динамический диапазон) позволяет добиться высокого качества видео в любое время суток, обеспечивая детализацию как на ярких, так и на затемненных участках изображения. Камера оборудована матрицей с разрешением 4 Мегапикселя и снимает с разрешением 2688x1520 пикселей, что обеспечивает высокую четкость изображений, позволяя фиксировать мельчайшие детали. Поддержка карт памяти формата microSD с максимальной емкостью до 256 ГБ обеспечивает хранение большого объема видеоархивов без необходимости в дополнительных устройствах. Видеокамера имеет степень защиты IP67, что гарантирует её стойкость к пыли и влаге, делая её оптимальным выбором для уличного монтажа. Вес устройства составляет всего 0,49 кг, что облегчает установку и настройку. HIKVISION предлагает пользователям функциональность, надежность и качество, что делает эту камеру идеальным выбором для охраны и мониторинга различных объектов.
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