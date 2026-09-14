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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 4
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 5
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 6
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 7
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 8
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727848
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.05

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

IP-камера HiWatch DS-I200(E) (4 mm) предназначена для организации системы видеонаблюдения за частными и коммерческими объектами. Благодаря датчику CMOS 2 Мп она обеспечивает четкое изображение с разрешением FullHD. Подсветка EXIR с дальностью 30 м предусматривает съемку видео в ночное время. HiWatch DS-I200(E) подключается по проводному соединению RJ-45 и отличается поддержкой питания посредством PoE. Для настройки изображения в камере реализованы функции изменения контрастности, насыщенности, резкости. Начало записи может выполняться при обнаружении движущегося объекта. Устройство выполнено в защищенном корпусе от влаги и пыли по стандарту IP67.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Развернуть
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера HiWatch DS-I200(E) (4 mm) предназначена для организации системы видеонаблюдения за частными и коммерческими объектами. Благодаря датчику CMOS 2 Мп она обеспечивает четкое изображение с разрешением FullHD. Подсветка EXIR с дальностью 30 м предусматривает съемку видео в ночное время. HiWatch DS-I200(E) подключается по проводному соединению RJ-45 и отличается поддержкой питания посредством PoE. Для настройки изображения в камере реализованы функции изменения контрастности, насыщенности, резкости. Начало записи может выполняться при обнаружении движущегося объекта. Устройство выполнено в защищенном корпусе от влаги и пыли по стандарту IP67.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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