Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
IP-камера HiWatch DS-I200(E) (4 mm) предназначена для организации системы видеонаблюдения за частными и коммерческими объектами. Благодаря датчику CMOS 2 Мп она обеспечивает четкое изображение с разрешением FullHD. Подсветка EXIR с дальностью 30 м предусматривает съемку видео в ночное время. HiWatch DS-I200(E) подключается по проводному соединению RJ-45 и отличается поддержкой питания посредством PoE. Для настройки изображения в камере реализованы функции изменения контрастности, насыщенности, резкости. Начало записи может выполняться при обнаружении движущегося объекта. Устройство выполнено в защищенном корпусе от влаги и пыли по стандарту IP67.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 800 руб. 10 920 руб.1950 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T800(B) (2.8 mm)
-
В наличииЦена 7 820 руб.1955 руб. в СплитУличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link...
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2123G2-IS(2.8MM)(D)
-
В наличииЦена 7 990 руб.1998 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I853M(2.8mm)
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 640 руб.2660 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Tiandy TC-C36XN 2ENA-28
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 13 810 руб.3453 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I200(E)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый