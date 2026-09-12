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Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D2121CL3 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D2121CL3 4-4мм цв. корп.:белый

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Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D2121CL3 4-4мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698433
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х11
Вес, г.
580

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D2121CL3 4-4мм цв. корп.:белый

Готовые комплекты видеонаблюдения Trassir предлагают надежное и продвинутое решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Каждая камера в комплекте оснащена прогрессивной сканирующей матрицей CMOS, которая обеспечивает высококачественное изображение с разрешением 2 Мп. Компактный цилиндрический корпус, соответствующий уровню защиты IP67, гарантирует полную влагозащиту, что делает камеры идеально подходящими для использования в любых погодных условиях. Рабочая температура до -40°С позволяет камерам надежно функционировать даже в самых суровых климатических условиях. Благодаря встроенному микрофону вы можете не только видеть, но и слышать происходящее в зоне наблюдения. Камеры поддерживают технологию PoE, что значительно упрощает процесс их установки и подключения, уменьшая количество требуемых кабелей и точек питания. Встроенный детектор движения и ИК подсветка с дальностью ночной съемки до 35 метров обеспечивают круглосуточное наблюдение за объектом. Технология расширенного динамического диапазона (WDR) с показателем 120 дБ оптимизирует качество изображения при сильной разнице в освещенности, гарантируя четкую детализацию в любой ситуации. Фокусное расстояние 4 мм и скорость передачи видео в 25 кадров в секунду обеспечивают плавность и стабильность видеопотока. Данные IP-камеры Trassir – это сочетание современных технологий, надежности и удобства пользования, предлагающее непревзойденное качество видеонаблюдения для самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Trassir TR-D2121CL3 4-4мм цв. корп.:белый




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Готовые комплекты видеонаблюдения Trassir предлагают надежное и продвинутое решение для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса. Каждая камера в комплекте оснащена прогрессивной сканирующей матрицей CMOS, которая обеспечивает высококачественное изображение с разрешением 2 Мп. Компактный цилиндрический корпус, соответствующий уровню защиты IP67, гарантирует полную влагозащиту, что делает камеры идеально подходящими для использования в любых погодных условиях. Рабочая температура до -40°С позволяет камерам надежно функционировать даже в самых суровых климатических условиях. Благодаря встроенному микрофону вы можете не только видеть, но и слышать происходящее в зоне наблюдения. Камеры поддерживают технологию PoE, что значительно упрощает процесс их установки и подключения, уменьшая количество требуемых кабелей и точек питания. Встроенный детектор движения и ИК подсветка с дальностью ночной съемки до 35 метров обеспечивают круглосуточное наблюдение за объектом. Технология расширенного динамического диапазона (WDR) с показателем 120 дБ оптимизирует качество изображения при сильной разнице в освещенности, гарантируя четкую детализацию в любой ситуации. Фокусное расстояние 4 мм и скорость передачи видео в 25 кадров в секунду обеспечивают плавность и стабильность видеопотока. Данные IP-камеры Trassir – это сочетание современных технологий, надежности и удобства пользования, предлагающее непревзойденное качество видеонаблюдения для самых требовательных пользователей.
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