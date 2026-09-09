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Видеокамера IP HiWatch DS-I252 6мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP HiWatch DS-I252 6мм

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Видеокамера IP HiWatch DS-I252 6мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
8 530 руб.  10 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296182
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
300

Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I252 6мм

IP-камера – недорогое функциональное решение, предназначенное для установки как внутри помещений и на улице. Особенностью данной модели является наличие встроенного микрофона и динамика, а так же высококачественного кодека MP2L2. На «борту» присутствует набор функций DWDR (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) для устранения изъянов изображения, вызванных разноконтрастным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. «Умная» ИК-подсветка, не пересвечивая объект наблюдения, позволяет осуществлять видеофиксацию при слабой освещенности и в полной темноте.Камера имеет 10 аналитических детекторов, а также тревожные вход и выход. Встроенная функция ROI (англ. Region of interest - область интереса) позволяет этой умной функции снимать разные части изображения с разным разрешением, экономя трафик в целом. Кроме этого, наличие новейшего кодека сжатия H.265 позволяет сократить битрейт на 20-70%. Камера комплектуется фиксированным объективом с конструктивом крепления 3-axis. Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE).

Отзывы о товаре Видеокамера IP HiWatch DS-I252 6мм




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Описание
IP-камера – недорогое функциональное решение, предназначенное для установки как внутри помещений и на улице. Особенностью данной модели является наличие встроенного микрофона и динамика, а так же высококачественного кодека MP2L2. На «борту» присутствует набор функций DWDR (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) для устранения изъянов изображения, вызванных разноконтрастным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. «Умная» ИК-подсветка, не пересвечивая объект наблюдения, позволяет осуществлять видеофиксацию при слабой освещенности и в полной темноте.Камера имеет 10 аналитических детекторов, а также тревожные вход и выход. Встроенная функция ROI (англ. Region of interest - область интереса) позволяет этой умной функции снимать разные части изображения с разным разрешением, экономя трафик в целом. Кроме этого, наличие новейшего кодека сжатия H.265 позволяет сократить битрейт на 20-70%. Камера комплектуется фиксированным объективом с конструктивом крепления 3-axis. Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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