2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D)
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense. 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 87°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920?1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС»; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.49кг. Покупая IP-камеры HikVision DS-2CD2023G2-IU(4mm) в ТЕРАТЕК, вы получаете гарантию 36 мес. от производителя HikVision, качественный сервис, привлекательные условия доставки.
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