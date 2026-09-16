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2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D)

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2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D) - фото 1
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D) - фото 2
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D) - фото 1
  • 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D) - фото 2
  • 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731824
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D)

2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense. 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 87°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920?1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС»; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.49кг. Покупая IP-камеры HikVision DS-2CD2023G2-IU(4mm) в ТЕРАТЕК, вы получаете гарантию 36 мес. от производителя HikVision, качественный сервис, привлекательные условия доставки.

Отзывы о товаре 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense. 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 87°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920?1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС»; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 6Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.49кг. Покупая IP-камеры HikVision DS-2CD2023G2-IU(4mm) в ТЕРАТЕК, вы получаете гарантию 36 мес. от производителя HikVision, качественный сервис, привлекательные условия доставки.
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Доставка
Отзывы


2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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