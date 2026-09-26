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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм

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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257637
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм

Цилиндрическая универсальная видеокамера IP FALCON EYE FE-IPC-BV2-50pa предназначена для установки на улице перед подъездами жилых домов, офисов, частных домовладений, административных, производственных и социальных объектов. Оснащена матрицей Sony IMX307 с разрешением 1920х1080. Фокусное расстояние объектива может составлять от 2.8 до 12 мм, скорость выполнения съемки - 25 кадр/с. Видеокамера IP FALCON EYE FE-IPC-BV2-50pa обеспечивает наблюдение в течение суток. В темное время включается ИК-подсветка, дальность которой достигает 50 м. Уровень подсветки можно регулировать. В конструкции предусмотрен детектор движения.

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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Описание
Цилиндрическая универсальная видеокамера IP FALCON EYE FE-IPC-BV2-50pa предназначена для установки на улице перед подъездами жилых домов, офисов, частных домовладений, административных, производственных и социальных объектов. Оснащена матрицей Sony IMX307 с разрешением 1920х1080. Фокусное расстояние объектива может составлять от 2.8 до 12 мм, скорость выполнения съемки - 25 кадр/с. Видеокамера IP FALCON EYE FE-IPC-BV2-50pa обеспечивает наблюдение в течение суток. В темное время включается ИК-подсветка, дальность которой достигает 50 м. Уровень подсветки можно регулировать. В конструкции предусмотрен детектор движения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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