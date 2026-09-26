Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм
Цилиндрическая универсальная видеокамера IP FALCON EYE FE-IPC-BV2-50pa предназначена для установки на улице перед подъездами жилых домов, офисов, частных домовладений, административных, производственных и социальных объектов. Оснащена матрицей Sony IMX307 с разрешением 1920х1080. Фокусное расстояние объектива может составлять от 2.8 до 12 мм, скорость выполнения съемки - 25 кадр/с. Видеокамера IP FALCON EYE FE-IPC-BV2-50pa обеспечивает наблюдение в течение суток. В темное время включается ИК-подсветка, дальность которой достигает 50 м. Уровень подсветки можно регулировать. В конструкции предусмотрен детектор движения.
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