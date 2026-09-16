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Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm)

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Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731801
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm)
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
380

Описание товара Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm)

Видеокамера HiWatch — это надежное и высококачественное решение для уличного видеонаблюдения. Эта купольная камера оснащена современным датчиком с матрицей 4 МПикс., обеспечивая максимально четкое и детализированное изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Камера обладает классом защиты IP67, что делает ее устойчивой к пыли и влаге, позволяя ей уверенно работать в различных погодных условиях, включая экстремальные температуры от -40 до +60 °С. ИК подсветка гарантирует эффективное ночное видение, позволяя записывать видео даже в условиях полной темноты. Для удобства архивации данных предусмотрена поддержка карт памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 ГБ. Благодаря наличию порта RJ-45, камера легко интегрируется в существующие сетевые решения для видеонаблюдения. Белый корпус придает камере эстетически привлекательный и универсальный вид, подходящий для различных типов экстерьеров. Видеокамера HiWatch — это отличный выбор для тех, кто ищет надежную уличную камеру видеонаблюдения без лишних функций, таких как Wi-Fi и встроенный микрофон.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное и высококачественное решение для уличного видеонаблюдения. Эта купольная камера оснащена современным датчиком с матрицей 4 МПикс., обеспечивая максимально четкое и детализированное изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Камера обладает классом защиты IP67, что делает ее устойчивой к пыли и влаге, позволяя ей уверенно работать в различных погодных условиях, включая экстремальные температуры от -40 до +60 °С. ИК подсветка гарантирует эффективное ночное видение, позволяя записывать видео даже в условиях полной темноты. Для удобства архивации данных предусмотрена поддержка карт памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 ГБ. Благодаря наличию порта RJ-45, камера легко интегрируется в существующие сетевые решения для видеонаблюдения. Белый корпус придает камере эстетически привлекательный и универсальный вид, подходящий для различных типов экстерьеров. Видеокамера HiWatch — это отличный выбор для тех, кто ищет надежную уличную камеру видеонаблюдения без лишних функций, таких как Wi-Fi и встроенный микрофон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm) - по цене 6520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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