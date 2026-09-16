Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP 1440p, 2.8 - 12 мм, белый HiWatch DS-I458Z(B)(2.8-12mm)
Видеокамера HiWatch — это надежное и высококачественное решение для уличного видеонаблюдения. Эта купольная камера оснащена современным датчиком с матрицей 4 МПикс., обеспечивая максимально четкое и детализированное изображение с разрешением 2560x1440 пикселей. Камера обладает классом защиты IP67, что делает ее устойчивой к пыли и влаге, позволяя ей уверенно работать в различных погодных условиях, включая экстремальные температуры от -40 до +60 °С. ИК подсветка гарантирует эффективное ночное видение, позволяя записывать видео даже в условиях полной темноты. Для удобства архивации данных предусмотрена поддержка карт памяти формата microSD с максимальным объемом до 256 ГБ. Благодаря наличию порта RJ-45, камера легко интегрируется в существующие сетевые решения для видеонаблюдения. Белый корпус придает камере эстетически привлекательный и универсальный вид, подходящий для различных типов экстерьеров. Видеокамера HiWatch — это отличный выбор для тех, кто ищет надежную уличную камеру видеонаблюдения без лишних функций, таких как Wi-Fi и встроенный микрофон.
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