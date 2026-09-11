Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
25 520 руб.
51 440
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557174
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2DE4225IW-DE(T5) 4.8-120мм ц
IP-камера Hikvision DS-2DE4225IW-DE представляет собой функциональное и производительное решение, которое поможет поддерживать порядок и сохранность имущества на частных и коммерческих объектах. Данная модель выполнена в прочном и герметичном корпусе купольного типа, что позволяет использовать ее не только в помещениях, но и на улице вне зависимости от погодных и температурных условий. Другой отличительной особенностью устройства является встроенная система обнаружения движения, что упрощает процесс охраны и позволяет быстрее реагировать на события. Модель оснащена портом RJ-45 с поддержкой PoE и подключается проводным способом. IP-камера Hikvision DS-2DE4225IW-DE использует CMOS-матрицу на 2 Мп, что вкупе с технологией улучшения изображения обеспечивает качественную передачу видео в разрешении 1920x1080 пикселей при частоте 30 кадр./с. Помимо этого модель отличается поворотной конструкцией, благодаря которой вы сможете вести наблюдение в различных направлениях. Объектив камеры имеет переменное фокусное расстояние от 4.8 до 120 м, что отлично подойдет как для замкнутых пространств, так и для больших территорией. Помимо этого оптика имеет хорошую светосилу и ИК-подсветку на 100 м, что сделает запись видео качественной даже ночью.
IP-камера Hikvision DS-2DE4225IW-DE представляет собой функциональное и производительное решение, которое поможет поддерживать порядок и сохранность имущества на частных и коммерческих объектах. Данная модель выполнена в прочном и герметичном корпусе купольного типа, что позволяет использовать ее не только в помещениях, но и на улице вне зависимости от погодных и температурных условий. Другой отличительной особенностью устройства является встроенная система обнаружения движения, что упрощает процесс охраны и позволяет быстрее реагировать на события. Модель оснащена портом RJ-45 с поддержкой PoE и подключается проводным способом. IP-камера Hikvision DS-2DE4225IW-DE использует CMOS-матрицу на 2 Мп, что вкупе с технологией улучшения изображения обеспечивает качественную передачу видео в разрешении 1920x1080 пикселей при частоте 30 кадр./с. Помимо этого модель отличается поворотной конструкцией, благодаря которой вы сможете вести наблюдение в различных направлениях. Объектив камеры имеет переменное фокусное расстояние от 4.8 до 120 м, что отлично подойдет как для замкнутых пространств, так и для больших территорией. Помимо этого оптика имеет хорошую светосилу и ИК-подсветку на 100 м, что сделает запись видео качественной даже ночью.
Видеокамера IP Hikvision DS-2DE4225IW-DE(T5) 4.8-120мм ц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2DE4225IW-DE(T5) 4.8-120мм ц