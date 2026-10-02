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Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086)

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Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 1
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 2
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 3
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 4
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 5
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 6
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 7
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 8
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 9
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 10
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 11
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 12
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 13
Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1280x720, 1920x1080
Микрофон
да
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 1
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 2
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 3
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 4
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 5
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 6
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 7
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 8
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 9
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 10
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 11
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 12
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 13
  • Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635590
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1280x720, 1920x1080
Тип корпуса
нестандартный
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
51х35х24
Вес, г.
280

Описание товара Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086)

Веб-камера Logitech C920e представлена в элегантном черном корпусе с универсальным креплением. Устройство дополнено защитной шторкой и чувствительным микрофоном. Проводной прибор соединяется с ПК через несъемный кабель с разъемом USB 2.0. Устройство Logitech C920e безотказно работает на пяти популярных ОС: Windows 7, 8 и 10, Mac OS X, Chrome OS. Данная модель весит всего 162 г и обладает размерами 4.33x9.4x7.1 см. Камера на 3 Мп снимает четкое видео с разрешением 1280x720 dpi или 1920x1080 dpi при угле обзора 78°. Имеется система автофокусировки.

Отзывы о товаре Веб-камера Logitech C920e черная (960-001086)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Веб-камера
Разрешение
1280x720, 1920x1080
Тип корпуса
нестандартный
Микрофон
да
Описание
Веб-камера Logitech C920e представлена в элегантном черном корпусе с универсальным креплением. Устройство дополнено защитной шторкой и чувствительным микрофоном. Проводной прибор соединяется с ПК через несъемный кабель с разъемом USB 2.0. Устройство Logitech C920e безотказно работает на пяти популярных ОС: Windows 7, 8 и 10, Mac OS X, Chrome OS. Данная модель весит всего 162 г и обладает размерами 4.33x9.4x7.1 см. Камера на 3 Мп снимает четкое видео с разрешением 1280x720 dpi или 1920x1080 dpi при угле обзора 78°. Имеется система автофокусировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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