Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм
Видеокамера IP FALCON EYE FE-IPC-B2-30p представляет собой высокотехнологичное устройство. Устанавливается она на улице перед подъездами жилых домов, перед входом в частные домовладения, на территориях административных, производственных и социальных объектов. Функционирует на основе процессора HiSilicon Technologies. Оснащена объективом с фокусом 2.8 мм и матрицей Sony IMX307 с разрешением 1920х1080 и скоростью записи видео 25 кадр/с. Располагает функцией день/ночь, позволяющей работать в круглосуточном режиме, переходя в ночное время с цветного на черно-белое изображение. Корпус видеокамеры IP FALCON EYE FE-IPC-B2-30p выполнен из прочных современных материалов. В ночное время включается ИК-подсветка, обеспечивающая качественное изображение, автоматически производя регулировку освещенности. Может функционировать в любой климатической зоне, так как не реагирует на температурные изменения.
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