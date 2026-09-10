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Видеокамера IP Trassir TR-D2S5 2.8мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Trassir TR-D2S5 2.8мм белый

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Видеокамера IP Trassir TR-D2S5 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359409
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
400

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2S5 2.8мм белый

IP-камера TRASSIR TR-D2S5 (2.8 мм) разработана с учетом сложных условий уличной эксплуатации: корпус защищен от влаги и пыли согласно стандарту IP66, диапазон рабочих температур — -40 °C… +60 °C. Базируется на высокочувствительном (0.005 лк) CMOS-сенсоре, уменьшающем время работы в черно-белом режиме за счет способности формировать цветное видеоизображение даже при недостаточном освещении. Оборудована ИК-подсветкой с дальностью действия 25 м — для ночного видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D2S5 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера TRASSIR TR-D2S5 (2.8 мм) разработана с учетом сложных условий уличной эксплуатации: корпус защищен от влаги и пыли согласно стандарту IP66, диапазон рабочих температур — -40 °C… +60 °C. Базируется на высокочувствительном (0.005 лк) CMOS-сенсоре, уменьшающем время работы в черно-белом режиме за счет способности формировать цветное видеоизображение даже при недостаточном освещении. Оборудована ИК-подсветкой с дальностью действия 25 м — для ночного видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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