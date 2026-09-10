Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359404
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
500
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый
Сетевая 2 Мп (1920?1080) камера TRASSIR TR-D2B5 поставляется в корпусе, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP67, что вкупе с диапазоном рабочих температур -40 °C… +60 °C обеспечивает стабильную работу устройства на улице в любое время года.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная по...
-
В наличииЦена 5 490 руб. 7 580 руб.1373 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитHiWatch DS-I253M(C)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 1920х108...
-
В наличииЦена 5 600 руб. 7 660 руб.1400 руб. в СплитКамера наблюдения KGUARD CW30R13
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм
-
В наличииЦена 5 680 руб.1420 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-I402D 4mm
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитВидеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C32QN Spec:I3/E/Y/4mm/V5.1 SPARK серия
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1 SPARK серия
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитУличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(...
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Сетевая 2 Мп (1920?1080) камера TRASSIR TR-D2B5 поставляется в корпусе, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP67, что вкупе с диапазоном рабочих температур -40 °C… +60 °C обеспечивает стабильную работу устройства на улице в любое время года.
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 3.6мм белый