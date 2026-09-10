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Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный

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Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 1
Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 2
Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 3
Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 4
Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 5
Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 6
Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1280х720
ИК подсветка
да
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 1
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 2
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 3
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 4
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 5
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 6
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359453
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1280х720
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
27х17х12
Вес, г.
840

Описание товара Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный

Беспроводная HD-камера DCS-8515LH с поддержкой облачного сервиса mydlink позволит Вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера обеспечивает широкий угол обзора и круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD1 и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы Вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8515LH Вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink. С приложением mydlink Вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако

Отзывы о товаре Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1280х720
ИК подсветка
да
Описание
Беспроводная HD-камера DCS-8515LH с поддержкой облачного сервиса mydlink позволит Вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера обеспечивает широкий угол обзора и круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD1 и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы Вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8515LH Вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink. С приложением mydlink Вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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