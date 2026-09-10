Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный
Беспроводная HD-камера DCS-8515LH с поддержкой облачного сервиса mydlink позволит Вам всегда быть в курсе происходящего дома или в офисе. Камера обеспечивает широкий угол обзора и круглосуточное видеонаблюдение в HD-качестве, может вести запись на карту microSD1 и поддерживает двустороннюю передачу звука. Где бы Вы ни находились – на работе, в командировке или в отпуске, с DCS-8515LH Вы в любой момент можете заглянуть домой или в офис. Все, что нужно, – это смартфон или планшет с доступом в Интернет и мобильное приложение mydlink. С приложением mydlink Вы можете не только вести наблюдение в режиме онлайн, но и сохранять события прямо в облако
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитВидеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C32QN Spec:I3/E/Y/4mm/V5.1 SPARK серия
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1 SPARK серия
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитУличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(...
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T508 2.7-13.5 MM белый
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитТурельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C44...
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитКупольная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C24...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм ц...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C34XN 2GNA-28 2.8-2.8мм цв.
-
В наличииЦена 6 020 руб.1505 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)
-
В наличииЦена 6 080 руб.1520 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP белый HiWatch DS-I258Z(B) (2.8-12 mm)
-
В наличииЦена 6 240 руб.1560 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)
Отзывы о товаре Видеокамера IP D-Link DCS-8515LH/A1A 2.55мм белый/черный