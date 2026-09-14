Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Купольная камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C240I(2.8mm)
Видеокамера TP-Link — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды. Изготовленная в компактном купольном корпусе белого цвета, эта камера органично впишется в любую архитектуру. Ключевой особенностью камеры является матрица на 4 МПикс., которая обеспечивает разрешение 2560x1440 пикселей, давая четкую и детализированную картинку. Функция день/ночь позволяет получать качественное изображение как в светлое, так и в темное время суток, а наличие ИК подсветки гарантирует видимость даже в полной темноте. Камера не поддерживает карты памяти, что способствует повышенной безопасности данных, передаваемых по проводному подключению через порт RJ-45. Также отсутствует поддержка Wi-Fi, что исключает зависимость от беспроводных сетей и повышает надежность связи. Устройство отвечает стандарту защиты IP67, что обеспечивает полную защиту от пыли и позволяет выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра. Рабочий температурный диапазон от -40 до +60 °С делает камеру пригодной для использования в самых суровых климатических условиях. Видеокамера TP-Link — это идеальный выбор для тех, кто ищет эффективное и долговечное решение для наружного наблюдения, сочетающее в себе высокую производительность и устойчивость к внешним факторам.
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