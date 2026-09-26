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Камера наблюдения KGUARD CW30R13 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера наблюдения KGUARD CW30R13

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Камера наблюдения KGUARD CW30R13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
5 450 руб.  7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 213431
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Характеристики

Бренд
KGuard
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, кг.
2

Описание товара Камера наблюдения KGUARD CW30R13

Камера видеонаблюдения для наружной установки, фиксированная линза, инфракрасная подсветка, водонепроницаемость, температурные пределы от -10 ° C до 50 ° C

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Характеристики
Бренд
KGuard
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Камера видеонаблюдения для наружной установки, фиксированная линза, инфракрасная подсветка, водонепроницаемость, температурные пределы от -10 ° C до 50 ° C
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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