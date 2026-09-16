Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)
Видеокамера HIKVISION — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетающее в себе передовые технологии и прочную конструкцию. Эта камера обладает степенью защиты IP67, что обеспечивает её устойчивость к пыли и влаге, делая её идеальным выбором для различных погодных условий. С температурным диапазоном от -30 до +50 °С, она гарантирует стабильную работу при экстремальных температурах. Особенности камеры включают в себя купольный корпус белого цвета, который не только придает ей эстетичный внешний вид, но и обеспечивает защиту от вандализма. Встроенная ИК подсветка позволяет записывать четкое изображение даже в полной темноте, а функция день/ночь автоматически переключает работу камеры в зависимости от уровня освещения, обеспечивая непрерывное наблюдение. Цифровой WDR (Wide Dynamic Range) улучшает качество изображения в условиях высококонтрастного освещения, позволяя получать детализированное видео даже при сложном освещении. Камера оснащена матрицей с разрешением 4 мегапикселя (2560x1440 пикселей), что делает изображение четким и детализированным. HIKVISION поддерживает питание по технологии PoE (Power over Ethernet), что упрощает установку и снижает необходимость в дополнительном питании. Наличие порта RJ-45 обеспечивает стабильное подключение к сети. Однако она не поддерживает карты памяти, опираясь на внешний NVR для хранения видеозаписей. Эта уличная камера видеонаблюдения от бренда HikVision представляет собой надежное и передовое решение для круглосуточного контроля и безопасности на вашем объекте.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитКупольная камера 3 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C23...
-
В наличииЦена 5 110 руб. 14 930 руб.1278 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I452S 2.8мм белый
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитКомпактная купольная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C230I Mini(2.8m...
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-BV2-50pa 2.8-12мм
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-H363N Spec:I5W/WIFI/Eu/4mm/V4.0 двойная по...
-
В наличииЦена 5 460 руб. 7 660 руб.1365 руб. в СплитКамера наблюдения KGUARD CW30R13
-
В наличииЦена 5 490 руб. 7 580 руб.1373 руб. в СплитКамера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM
-
В наличииЦена 5 500 руб.1375 руб. в СплитВидеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-B2-30p 2.8мм
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитУличная цветная цилиндрическая IP-камера 4 Мп TP-Link VIGI C340(...
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитТурельная камера 4 Мп с цветным ночным видением TP-Link VIGI C44...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy AK TC-C34QN 2GNA-28 2.8-2.8мм ц...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1143G0-I(2.8mm)(C)