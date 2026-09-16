HiWatch DS-I453L(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб.
В наличии
Код товара: 700278
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 450 руб.
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
600
Описание товара HiWatch DS-I453L(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67
HiWatch DS-I453L(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HiWatch
Тип товара
HiWatch DS-I453L(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67
HiWatch DS-I453L(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67 - по цене 6450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре HiWatch DS-I453L(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67