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Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954)

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Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698321
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954)
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
29х9х9
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954)

Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954)




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Характеристики
Бренд
Tantos
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Описание
Профессиональное устройство, используемое системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Tantos TSi-Beco25FP 2.8-2.8мм цв. корп.:белый/черный (00-00122954) - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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