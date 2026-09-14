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Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI

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Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 1
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 2
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 3
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 4
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 5
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 6
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 7
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 8
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 9
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 10
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 11
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 12
Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 1
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 2
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 3
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 4
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 5
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 6
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 7
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 8
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 9
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 10
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 11
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 12
  • Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732043
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
360

Описание товара Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI

Представляем вашему вниманию уличную видеокамеру наблюдения TP-Link, которая станет надежным помощником в обеспечении безопасности вашего объекта. Эта камера оснащена матрицей 4 МПикс. и поддерживает разрешение съемки 2560x1440 пикс., что гарантирует детализированное изображение и четкость каждого кадра. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, что обеспечивает ей современный и эстетически привлекательный вид, идеально подходящий для монтажа на улице. Благодаря высокой степени защиты IP67, устройство надежно защищено от попадания пыли и влаги, что позволяет использовать его в различных погодных условиях. ИК-подсветка и функция день/ночь обеспечивают качественное ночное видеонаблюдение, позволяя фиксировать события даже в условиях низкой освещенности. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту камеру идеальной для использования в разных климатических зонах. Камера не оснащена микрофоном, что делает её идеальной для применения в тех случаях, когда не требуется аудио фиксация. Кроме того, устройство не поддерживает беспроводное соединение Wi-Fi, но оснащено портом RJ-45 для стабильной передачи данных через проводное подключение. Стоит отметить, что данная модель не поддерживает карты памяти, что позволяет сократить затраты на обслуживание и делает её более экономически эффективной. Этот продукт от TP-Link прекрасно подойдет для тех, кто ищет надежное и качественное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая в себе продвинутые технологии и проверенное качество бренда.

Отзывы о товаре Уличная цилиндрическая IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C340I(4mm) VIGI




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию уличную видеокамеру наблюдения TP-Link, которая станет надежным помощником в обеспечении безопасности вашего объекта. Эта камера оснащена матрицей 4 МПикс. и поддерживает разрешение съемки 2560x1440 пикс., что гарантирует детализированное изображение и четкость каждого кадра. Камера выполнена в цилиндрическом корпусе белого цвета, что обеспечивает ей современный и эстетически привлекательный вид, идеально подходящий для монтажа на улице. Благодаря высокой степени защиты IP67, устройство надежно защищено от попадания пыли и влаги, что позволяет использовать его в различных погодных условиях. ИК-подсветка и функция день/ночь обеспечивают качественное ночное видеонаблюдение, позволяя фиксировать события даже в условиях низкой освещенности. Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту камеру идеальной для использования в разных климатических зонах. Камера не оснащена микрофоном, что делает её идеальной для применения в тех случаях, когда не требуется аудио фиксация. Кроме того, устройство не поддерживает беспроводное соединение Wi-Fi, но оснащено портом RJ-45 для стабильной передачи данных через проводное подключение. Стоит отметить, что данная модель не поддерживает карты памяти, что позволяет сократить затраты на обслуживание и делает её более экономически эффективной. Этот продукт от TP-Link прекрасно подойдет для тех, кто ищет надежное и качественное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая в себе продвинутые технологии и проверенное качество бренда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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